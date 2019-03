Be Quick geeft voorsprong weg en staat met lege handen in Wormerveer

Be Quick-trainer Steven Wuestenenk zag zijn ploeg een 2-0 voorsprong uit handen geven (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Be Quick heeft zondagmiddag een 2-0 voorsprong uit handen laten glippen tegen Fortuna Wormerveer. De formatie van coach Steven Wuestenenk ging met 3-2 onderuit. Na rust waren de Groningers het kwijt en moesten drie tegentreffers toestaan.

De winnende treffer viel tien minuten voor tijd en kwam op naam van Ferry Heijnis. De Groningers begonnen nog prima aan het duel in Wormerveer en scoorden twee keer in de openingsfase.

Groningse doelpunten

Al in de zesde minuut opende Rico Cordes de score door een steekbal van Daniel Theune tot doelpunt te promoveren. Tien minuten later verdubbelde Nagesh Amatsaleh de score. Deze 0-2 was tevens de ruststand.

Mis

Na de pauze ging het helemaal mis voor de bezoekers, mede door tactische aanpassingen bij de gastheer. In de 56e minuut zorgde Sander van der Pol na een snel genomen vrije trap voor de aansluitingstreffer en tien minuten later schoot Danyl Plasmeijer de gelijkmaker achter Be Quick-doelman Robert Smit.

Niet beloond

In de slotfase zorgde de thuisploeg ervoor dat de punten alsnog in Wormerveer bleven door de voorsprong succesvol te verdedigen, ook omdat het alles-of-niets spel van de gasten niet meer beloond werd met de gelijkmaker.

Stand en programma

Be Quick blijft door deze nederlaag steken in de gevarenzone onderin met 22 punten uit 21 duels en de daarbij behorende dertiende plaats. Volgende week zondag staat voor de Harenaars de thuiswedstrijd tegen RKZVC op het programma.

Lees ook:

- Bentum vloert namens Be Quick koploper SDO