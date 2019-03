Expeditie Grunnen ontdekt de traditie van een straat in Scheemda

In een bepaalde straat in Scheemda kun je niet onopgemerkt vijftig worden. De hele buurt zorgt ervoor dat de voortuin en oprit versierd wordt. Maar wat als de jongste inwoner uit de straat vijftig is geworden, wat gebeurt er dan?

Ook rijdt de dierenambulance voorbij in Veendam en medewerker Linda Tienkamp zegt het best druk te hebben. Ze komen net van het crematorium waar ze een katje naartoe hebben gebracht, dat is aangereden. Door het slechte weer is het katje waarschijnlijk niet goed gezien.

Ook in Expeditie Grunnen

- Lyanne Pathuis uit Nieuwdiep is elf geworden en belde naar de radio om ons uit te nodigen

- Woningruil tussen Veendam en Wildervank

- Levend Ganzenbord in Buurtcentrum Reitdiep

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

