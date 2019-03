GHHC hervat competitie met nederlaag

Hierdoor blijft de ploeg van coach Julian Steen hekkensluiter in de hoofdklasse met twee punten uit veertien duels. Subtopper Laren gaf de bezoekers weinig kans op een stunt. De ploeg uit het Gooi was de bovenliggende partij, had een ruim veldoverwicht en maakte in de eerste helft twee doelpunten.

Goals

Macey de Ruiter opende de score na dik een kwartier spelen en tien minuten later verdubbelde oud-GHHC speelster Pam van Asperen de score. In de tweede helft kwamen de Groningse vrouwen iets beter in de wedstrijd, maar misten twee strafscorners waardoor de aansluitingstreffer niet viel.

Eindstand

In de slotfase bepaalde Macey de Ruiter met haar tweede treffer van de middag de eindstand op 3-0. GHHC staat voor de lastige opgave om de komende weken het gat van vier punten met Huizen en Bloemendaal te verkleinen.

Programma

De eerste thuiswedstrijd na de winterstop voor GHHC staat voor volgende week zondag 17 maart op het programma. Middenmotor Pinoké uit Amstelveen komt dan op bezoek in Haren. Aanvang van dit duel op sportpark de Harener Holt is om 12.45 uur.

