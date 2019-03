Honderden Groningers lopen Klimaatmars: 'Ze hebben zeker van zich laten horen'

Milieudefensie, initiatiefnemer van de Klimaatmars die zondag in Amsterdam werd gelopen, heeft in het begin van de mars gerefereerd aan de nijpende situatie rondom de aardbevingsproblematiek in Groningen.

Dat laat een woordvoerder van de milieuorganisatie desgevraagd weten.

Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging spreekt de deelnemers toe.



'We zijn superblij dat ze zijn gekomen', zegt de woordvoerder. 'Als er één groep is in Nederland die te kampen heeft gehad met het negatief uitpakken van het klimaatbeleid, dan zijn dat de Groningers.'

Volgens Milieudefensie is de presentatietekst van de aftrap van de mars aangepast, nadat bekend werd dat er honderden Groningers zouden komen. 'Daarom hebben we er in het begin van de mars aandacht aan besteed. Toen we ze tijdens de mars vroegen om zich te laten horen, deden ze dat trouwens volop.'





Grunneger yell

De yell van de Groningse activisten was 'genoeg is genoeg, Groningen weet waarom', zegt Coert Fossen, bestuurslid van de Groninger Bodem Beweging. Volgens hem was het zo druk op de Dam dat iedereen elkaar op den duur kwijtraakte. 'Gelukkig hadden we iemand met een noodklok voorop lopen, dus dat was een handig herkenningspunt.'

Bussen vol Groningers

Vanuit Loppersum, Groningen en Hoogkerk vertrokken meerdere bussen richting Amsterdam. De Groninger Bodem Beweging (GBB) nam het voortouw en reserveerde de bussen, die al vroegtijdig waren volgeboekt.

GBB-voorzitter Derwin Schorren liet vooraf al weten blij te zijn met de opkomst onder Groningers: 'We hadden eigenlijk helemaal nergens op gerekend.'



Bussen met activisten onderweg naar Amsterdam.

Extra treinen

De eerste activisten verzamelden zich zondagochtend op het Hoofdstation in Groningen. De NS zette in verband met de optocht langere treinen in.



Eén van de Groningse deelnemers toont haar protestbord.

Stromende regen

In de stromende regen liepen tienduizenden mensen mee in de optocht. Rond 14.30 uur kwamen de eerste demonstranten op het Museumplein aan, waar de actie ook eindigde. Doorweekt keerden ze vanaf daar weer huiswaarts.

