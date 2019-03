Een generaal pardon voor aardbevingsschades? Als het aan D66 ligt wel

Dat een grote meerderheid van de aanwezigen de motie steunde, zorgde voor tevredenheid bij gedeputeerde Fleur Gräper. 'Dat laat zien dat vertrouwen nog altijd vóór procedures gaat', reageerde ze. Eerder werd de motie nog afgeraden door het landelijke bestuur van D66.

Blij met steun

Op het congres, dat in Zaandam plaatsvond, lieten meerdere Groningers van zich horen. Eén van hen was Geert Kamminga, die zich in de Provinciale Staten bezighoudt met de versterkingsoperatie.

'Wij voelen een dagelijkse verantwoordelijkheid bij dit dossier. Dan is het fantastisch dat die ook massaal door D66'ers uit het hele land wordt gedeeld', aldus Kamminga.

Moeilijk verhaal

Vorige maand liet minister Eric Wiebes van economische zaken nog weten dat een generaal pardon voor aardbevingsschades in onze provincie een moeilijk verhaal wordt. 'Een schade is soms alleen een telefoonnummer; een bedrag is niet bekend', vertelde hij tijdens het gasdebat op 16 januari.

Die uitspraak slaat D66 echter niet uit het veld. 'Integendeel', zegt Kamminga. 'Dat deze motie zo breed wordt gedragen, is een oproep aan te Tweede Kamerfractie om toch op een generaal pardon in te zetten', vindt hij.

Volgens hem is de breed gedragen motie in elk geval een stap in de goede richting om spijkers met koppen te slaan. 'Want laten we eerlijk zijn, op dit moment worden er maandelijks slechts tientallen schadegevallen afgehandeld. In dat tempo zijn we er over vijftien jaar nog niet.'

