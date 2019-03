Door de mand: Vader Vlietstra over sportbestuurders

Mijn vader was zaterdag jarig. 75 jaar. Zondag hebben we het gevierd. Het taalgebruik van mijn vader in combinatie met zijn blik op de wereld is opmerkelijk. Ik steek daar nog steeds veel van op.

Aangezien zondagavond de deadline is voor deze column, heb ik van tevoren al even wat uitgewerkt. Tijdens het feestje met kaas, worst, bier, Berenburg en kippensoep heb ik onderstaande column aan mijn vader voorgelegd. Zijn analyses heb ik op het laatste moment verwerkt.

Moest afgelopen week weer regelmatig aan de uitspraak 'Alle bestuurders zijn slecht, behalve degenen die het tegendeel hebben bewezen' van Ton Boot denken. Waarom maken sportbestuurders er zo'n puinhoop van? Omdat ze volgens ome Ton dus slecht zijn.

Bij de volleyballers van Lycurgus hebben ze 'ineens' een tekort van 150.000 euro. Vind ik veel geld, 150.000 euro. Er zijn maanden dat ik dat niet uitbetaald krijg als hoofdtrainer van de korfballers van Nic. Dan gaat het over de maanden juni en juli, dan ligt de competitie stil.

Hoe krijgen die sportbestuurders dat toch voor elkaar? Dat gekloot met geld bij Lycurgus. Of dat plucheplakken van Erik Kuik. Die meneer Kuik blijft namelijk lid van de Raad van Commissarissen van de FC, ondanks dat hij als bestuursvoorzitter van zorggroep Alliade is afgetreden, omdat hij door de Inspectie Gezondheidszorg verantwoordelijk wordt gesteld voor misstanden rond betalingen aan zorgbedrijven.

Ik snap wel dat waar rook is niet per definitie vuur hoeft te zijn. Met andere woorden: Commissaris Kuik is (nog) niet schuldig bevonden, maar dit akkefietje kleeft wel aan Commissaris Kuik. En ondertussen kleeft Commissaris Kuik, alsof er niets gebeurd is, aan het pluche.

Mijn gedachten kregen door deze affaire, niet op je blaren maar op het pluche blijven zitten, niet alleen Ton Boot op bezoek. Ook cabaretier Herman Finkers kwam langs toen ik het verhaal over sportbestuurder Kuik las:

'De Franse wielrenner Jacques Maton is gepasseerd in het klassement, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat, men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is, maar Jacques Maton wil de trui niet afstaan en behoudt dus de gele leiderstrui.'

Gelukkig was er afgelopen week ook grappig sportnieuws. De scheiding van Wes en Yo. Blijkt dat het showbizzkoppel Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kassa-Bergen in gemeenschap van goederen is getrouwd. Met elkaar.

Op het eerste gezicht komt Yolanthe er financieel wel netjes uit. Ze krijgt volgens het AD negentien miljoen euro mee. En Wesley? Die heeft het naar eigen zeggen 'verknald'. Die kan die negentien miljoen op zijn buik schrijven. Naast die mooie tatoeage van zijn toekomstige ex. Als Wesley een beetje een vent is, dan doet-ie dat echt. Bij Tattoo Willem in de Haddingestraat. 'Hoi Willem, doe hier maar een zak met geld. Ja, naast Yolanthe. Symbolisch toch?'

Verder was het dinsdagavond natuurlijk genieten. Ajax gaf in het Bernabéu een galavoorstelling tegen Real Madrid. In principe juich ik zittend voor de tv alleen voor Oranje, Messi en de FC Groningen. Dinsdag juichte ik in café De Singelier voor Ajax en ik schaamde me er niet voor. Wat een schitterende doelpunten. Wat een wedstrijd. Tadic, wow.

Op de weg terug naar Meerstad moest ik denken aan mijn bezochte thuiswedstrijden van Ajax. De enige twee. Ajax-Arsenal in 2003, Champions League. Arena, Amsterdam. Bloedeloze 0-0. Coach Ronald Koeman liet de toen nog tattooloze Wesley Sneijder in de negentigste minuut invallen. 360 kilometers, geen goals.

De andere bezochte Ajax wedstrijd was de finale van de UEFA Cup, de Europa Cup 3 zoals dat ding toen nog heette, 13 juni 1992. Olympisch Stadion Amsterdam. Louis van Gaal was de coach, Michael van Praag de voorzitter van Ajax. Ik was samen met mijn broer Mike op uitnodiging van Taco Poelstra, de Cruijff van het korfbal, naar Mokum afgereisd.

Als b(r)oertjes van buiten zaten we al drie uur van tevoren in het stadion. Vond het maar een kille bak. Kwam niet in de buurt van het Oosterpark. Toen er wat meer mensen kwamen, werd het toch nog gezellig. Fans staken Bengaals vuurwerk af. Enorme rookontwikkeling.

Vond het wel tof. Dat hadden we niet in het Oosterpark. Daar vonden we het al heel wat als we met sterretjes in het gezinsvak stonden tijdens FC Groningen - Helmond Sport. De wedstrijd was ruk. Weer 0-0. Ajax won door dit resultaat, uit met 2-2 gelijk gespeeld, wel de UEFA Cup. En dat moest gevierd. In optocht met zijn allen naar het Leidseplein.

Onderweg sloegen Amsterdamse boefjes alle bushokjes in puin. Vond ik niet tof. Op het Leidseplein werden de Ajax-spelers gehuldigd. Ik stond met de Cruijff van het korfbal en mijn broertje een beetje achteraan. Tussen de fakkels en het Bengaalse vuur. De Ajax-spelers verschenen op het balkon. Een oorverdovend gejuich steeg op.

We konden de spelers niet zien door de rook, maar het was desondanks prachtig. We hoorden Louis van Gaal voor de eerste keer zijn hysterische, enge balkonspeech blèren. We hoorden ookde ijdele voorzitter Michael van Praag.

Door de enorme rookontwikkeling konden we hem niet zien. Voorzitter Michael ons ook niet. Hij zat daar meer mee dan wij. Sterker nog, ijdele Michael heeft, daar op dat balkon op het Leidseplein, in die prachtige nacht in juni 1992, zo'n godsgruwelijke hekel aan vuurwerk gekregen dat ijdele Michael daar heeft besloten om pyro te bannen uit het voetbal.

27 jaar later is ijdele Michael als FIFA-bobo hard bezig om zijn missie, pyro weg uit de stadions, uit te dragen. Dat uitdragen lukt alleen nog niet zo goed. Dat komt omdat ijdele Michael onhandig communiceert. IJdele Michael twittert zich vanuit het pluche een slag in de rondte en geeft geen ruimte voor reacties van de pyro-supporters.

Tot slot, mijn vader is een generatiegenoot van ijdele Michael. Was een leuk feestje. Heb dus voor plaatsing deze column aan hem voorgelegd en zijn mening gevraagd over genoemde hoofdrolspelers:

Ton Boot? - goed

Lycurgus? - groot gat

Nic.? - top

Commissaris Kuik? - wie?

Herman Finkers? - goed

Wesley Sneijder? - kleine kikker

Yolanthe Cabau van Kasbergen? - golddigger

Messi? - goed

FC Groningen? - worden al beter

Ajax? - wisselvallig

Tadic? - goede opleiding gehad

Ronald Koeman? - melkboer

Louis van Gaal? - gelooft in zichzelf

Michael van Praag? - niks

Taco Poelstra? - toppertje

Mike? - mien zeun