GIJS bereikt finale play-offs eerste divisie

De ijshockeyers van GIJS hebben zich zondagavond voor de finale van de play-offs in de eerste divisie geplaatst. Op eigen ijs in sportcentrum Kardinge werd Dordrecht Lions met 7-3 verslagen.

Hiermee werd de 4-3 nederlaag van zaterdag in overtime ruimschoots gecompenseerd. In de finale wacht Eindhoven Kemphanen. Het eerste duel is waarschijnlijk aanstaande zaterdag 16 maart. Aanvangstijdstip en locatie zijn nog niet definitief en zullen komende week door de Nederlandse ijshockeybond bepaald worden. De Groningers beginnen in ieder geval met een thuiswedstrijd.

Bij de keel gegrepen

De ploeg van speler/coach David Bartos greep Dordrecht voor 800 betalende toeschouwers meteen bij de keel en liet in de eerste periode niet meer los. Doelpunten van Tim Bartels en twee keer Bartos zelf zorgden voor een comfortabele 3-0 voorsprong na de eerste twintig minuten.

Slotakkoord

Toen Fenno Mulder er aan het einde van de tweede periode 4-0 van maakte leek het duel gespeeld. Dordrecht knokte zich in de derde periode na een 5-1 achterstand nog terug tot 5-3, maar verder lieten de Groningers het niet komen. Sebastiaan Snijder en Tim Bartels, met zijn derde van de avond, zorgden voor het slotakkoord.

