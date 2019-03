Lopend Vuur: Mensen in de bijstand moeten werken voor hun geld

CDA-leider Buma wil dat mensen in de bijstand een basisbaan krijgen, voor zo'n 20 uur in de week. Hun uitkering wordt dan met 15 procent verhoogd naar 85 procent van het minimumloon. Hij zei dat afgelopen weekend in een interview met het AD.

Buma vindt dat de bijstandsgerechtigden in deeltijd ondersteunende functies moeten gaan vervullen. Hij denkt aan banen waar je minder opleiding voor nodig hebt in de zorg, het onderwijs of de plantsoenendienst.

Gevangenis

De CDA-leider hoopt dat de bijstandsgerechtigden zo makkelijker doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt. In het interview merkt hij op dat de bijstand op een gevangenis begint te lijken, want wie er eenmaal in zit komt er moeilijk weer uit. Volgens Buma neemt het aantal van 450.000 mensen in de bijstand maar heel langzaam af, terwijl de economie goed gaat en er ook werk is.

De CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer ziet een rol voor zowel overheid als bedrijfsleven om deze banen te creëren.

