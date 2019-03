Op slag verliefd: op een ladderwagen uit 1954

'Hier gaat mijn hart echt sneller van kloppen. Ik had eerst foto's gezien en toen zij we erheen gereden. Ik was op slag verliefd.' Marc Bakker van het Brandweermuseum in Sappemeer heeft het over een ladderwagen uit 1954.

'De wagen is wel wat dof en vies, maar er zit geen roest op. Dat kom je niet vaak tegen. Dit is een mooie degelijke ladderwagen. De ladders werden ook wel van hout gemaakt, maar deze is al van ijzer.'

Tranen in de ogen

Het Brandweermuseum kreeg onlangs een mail van de stichting die de brandweerwagen in beheer had. Zij moest van de wagen af, omdat de organisatie wordt opgedoekt. Bakker: 'We krijgen wel vaker iets aangeboden. Op de foto ziet zo'n wagen er dan mooi uit, maar als je daar komt, springen de tranen in je ogen.' Dit keer maakte zijn hart een sprongetje.

De Commer brandweerwagen moest uit Winterswijk komen, maar hij 'loopt' nog niet. Dus heeft een bedrijf in de buurt de auto opgehaald met een dieplader. 'We moeten nog naar de remmen kijken en hij wordt gewassen en gepoetst, maar verder laten we hem eerst zo', besluit Bakker.

