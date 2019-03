PVV pleit voor digitale verkiezingsborden na verwijdering posters

De oproep komt voort uit ergernis over 'een groot aantal' verwijderde verkiezingsposters van de partij.

'Geen stijl'

'Gisteren en vandaag hebben we bij controle in Westerwolde, Stadskanaal, Het Hogeland en het Westerkwartier gezien dat er praktisch geen poster meer hangt', meldt de partij. 'De PVV snapt dat de concurrentie groot is met veertien partijen, maar dat er op deze wijze met elkaars posters wordt omgesprongen, is geen stijl.'

Democratisch gehalte waarborgen

In de gemeenten Groningen en Midden-Groningen is het dankzij digitale borden beter geregeld, vindt de partij.

'De PVV zou het toejuichen als alle gemeenten in onze provincie van digitale borden gebruik gaan maken om het democratische gehalte van dit aspect van de verkiezingen in ieder geval te waarborgen.'

