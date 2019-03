Vijftig nieuwe Groninger sprookjes, geschreven in drie weken tijd

Geneeskrachtige 'buusdouken' uit Godlinze

Sprookjes over een kunstschilder uit Westeremden, een luie 'mieghommel' en geneeskrachtige 'buusdouken' uit Godlinze. Vijftig stuks, rijkelijk geïllustreerd door Hans Huisjes. Aanleiding voor Schreiber om de sprookjes te schrijven is een Russische musicus die een cursus Gronings bij hem volgt. 'We kregen het over sprookjes. Russische sprookjes, Groningse sprookjes', vertelt Schreiber. 'Zo bleef ik wekenlang in sprookjes hangen en op een gegeven moment begon het te stromen.'

Vrouw met de appeltaart

De inspiratie voor de sprookjes haalt streektaaldeskundige Schreiber uit het dagelijkse leven. 'Je fietst door het dorp en je ziet wat. Zo zag ik eens een vrouw door het dorp fietsen met een appeltaart rechtop in haar fietstas,' legt Schreiber uit. 'Als ik dan thuiskom dan maak ik er een notitie van en later bedenk ik er nog wat gekke dingen bij.' De vrouw met de appeltaart is nu vereeuwigd in een sprookje van Schreiber.

Lijkt op Helmantel, maar het is hem niet

Een van de andere sprookjes gaat over een schilder uit Westeremden, volgens Schreiber niet te verwarren met Henk Helmantel. 'Je zou het misschien kunnen denken, maar het is hem niet. Deze schilder woont in een heel klein huisje en schildert alleen pannenkoeken. Op een keer schildert hij het pannenkoekenmeisje.'

'Pankoukwichtje, 50 nije Grunneger sprookjes' wordt komende zaterdag gepresenteerd op de Dag van de Groninger Taal in het gebouw van de Groninger Archieven.