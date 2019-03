Analyse: Dit is waarom FvD en DENK verstoppertje spelen in Groningen

Debatten op radio, televisie, het Kieskompas en online rubrieken. We besteden bij RTV Noord op allerlei manieren aandacht aan Provinciale Statenverkiezingen. Twee partijen schitteren door afwezigheid. Waarom is dat?

Forum voor Democratie en DENK doen niet mee. Met de verkiezingen wel, maar niet met alles wat daaraan vooraf gaat in de campagne. De twee partijen zijn in de provincie onzichtbaar. Niet alleen bij ons; ook bij andere debatten zijn ze afwezig.

De reden: ze kunnen in de provincie alleen maar verliezen.

Landelijk gaat het beide partijen voor de wind. In de laatste opiniepeiling van Maurice de Hond staat DENK virtueel op zeven zetels in de Tweede Kamer. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de verkiezingen in maart 2017.

De zetels van Forum voor Democratie zouden nu virtueel zelfs bijna vertienvoudigen, van twee naar negentien zetels in de Tweede Kamer.

De gunstige peilingen willen beide partijen graag verzilveren tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Met als voornaamste doel zetels in de Eerste Kamer en daarmee weer invloed op het beleid in de Tweede Kamer.

Het landelijke succes kunnen beide partijen op dit moment onmogelijk overtreffen in de regio. Sterker nog: ze lopen juist een enorm afbreukrisico. De provinciale lijsttrekkers kunnen slechts af gaan in een debat tegen andere lijsttrekkers die meer ervaring hebben.

Glenda Magloire uit Veendam lijkt niet onwelwillend tegenover debatten te staan. Maar DENK in Den Haag bepaalt Mario Miskovic

Bij DENK is Glenda Magloire uit Veendam de lijsttrekker. Zij lijkt persoonlijk niet onwelwillend tegenover debatten en andere uitingen te staan. Maar ze gaat er niet over. Het is DENK in Den Haag die voor Magloire bepaalt wat ze wel en vooral wat ze niet mag doen.

Bij Forum voor Democratie gaat het anders. Ik heb lijsttrekker Bart van der Werf uit Nuis eenmaal de hand geschud bij de zitting van het centraal stembureau in Stad. Daarna is het voor ons onmogelijk gebleken contact te krijgen. Telefoontjes worden weggedrukt, appjes en e-mails niet beantwoord. Zelfs een formele afmelding voor een debat blijft uit.

Uit niets blijkt dat Forum voor Democratie en DENK ook maar een greintje interesse hebben in de Provinciale Staten. Het gaat ze om de Eerste Kamer. Daarom laten ze tijdens de campagne hun gezicht niet in Groningen zien. Het is voor Groningers te hopen dat ze - als ze gekozen worden - dat in de vier jaar daarna wel doen in Provinciale Staten.

Lees ook:

- Doe hier het Kieskompas!

- Hier gaan de Provinciale Statenverkiezingen over

- Alles over de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019