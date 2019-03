Actieweek in onderwijs is van start gegaan met 'lawaaiactie'

De onderwijsvakbonden AOb, FNV, FvOv en VAWO hebben alle scholen, ouders, leerlingen en studenten in Noord-Nederland opgeroepen om maandagmiddag om 12.00 uur zo veel mogelijk lawaai te maken door bijvoorbeeld de schoolbel te luiden. Deze lawaaiactie is het begin van de Onderwijsactieweek.

Vier miljard

Deze week demonstreren alle docenten, van basisschool tot aan de universiteit, voor meer investeringen in goed onderwijs. Het doel van de actieweek en de staking is duidelijk te maken dat er een flinke investering van vier miljard euro nodig is voor het onderwijs. De docenten voeren al langer actie tegen de hoge werkdruk, achterblijvende salarissen, kortingen op de financiering en personeelstekorten.

Niet herverdelen, maar investeren

Maarten Goldberg van de RUG: 'We merken dagelijks dat meer geld nodig is. Het gaat niet om het herverdelen van het geld, maar echt om extra investeringen. Voor onderzoeksprojecten moeten wij bijvoorbeeld geld aanvragen. Dat kost vreselijk veel tijd en dan is het ook nog eens niet zeker dat je dat geld krijgt. Dan heb je dus voor niets gewerkt. Ondertussen moet je ook nog lesgeven. Dan merk je dat er onvoldoende mensen zijn om jou te vervangen als je druk bent met je onderzoek.'

De Onderwijsactieweek wordt vrijdag afgesloten met een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.

