Advocaat No Surrender: 'De wind waait uit een juridisch gure hoek'

Het jack van een lid van No Surrender (Foto: Peter Steinfort)

'U kunt tot een veroordeling komen, maar de overtuiging ontbreekt.' Dat zei de advocaat van één van de verdachten maandag op dag vier van het proces tegen zeven leden van motorclub No Surrender.

De rechtbank heeft twee dagen voor de verdediging uitgetrokken.

De verdachten zouden in 2016 twee leden van het chapter Groningen met geweld uit de club hebben gezet. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag straffen variërend van twee tot acht jaar cel.



De verklaringen van het slachtoffer zijn erg wisselend over wie er bij zijn geweest en wat hun exacte rol is geweest Jeroen Michiel - Advocaat No Surrender-verdachte

Mishandeling en ontvoering

Volgens advocaat Jeroen Michels hebben we in deze zaak te maken met een te enthousiast rechercheteam. 'Het Openbaar Ministerie heeft er juridisch gezien onvoldoende de vinger achter gekregen. De wind waait dus uit een juridisch gure hoek.'

Tegen zijn cliënt is door het OM een celstraf geëist van vijf jaar wegens medeplegen afpersing, mishandeling en ontvoering. 'De verklaringen van het slachtoffer zijn betrouwbaar, maar erg wisselend over wie er bij zijn geweest en wat hun exacte rol is geweest', aldus Michels.

Verkeerde naam genoemd

'Er is sprake van 'error in persona', een persoonsverwisseling. Het slachtoffer heeft de verkeerde naam genoemd', vervolgt de advocaat. 'Er zou sprake zijn geweest van 'hervonden herinneringen' en wat mij betreft is het ook niet meer geweest dan dat: hervonden herinneringen.'

'Als mijn client niet betrokken was bij de mishandeling en afpersing, waar was hij dan wel?, vroeg Michels zich af. Het antwoord: 'gewoon thuis. Volgens zijn vriendin brengen ze altijd samen de kinderen naar bed. Ook die bewuste avond.'

Vrijspraak gevraagd

De advocaat van de 34-jarige G.W. vroeg maandag bij gebrek aan bewijs dan ook om vrijspraak. Dinsdag komt onder andere de advocaat van hoofdverdachte Adino D. (38) aan het woord. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week 8 jaar cel tegen hem.

Slachtoffer niet bij zitting

Het destijds 47-jarige slachtoffer uit Groningen is maandag en dinsdag niet bij de zitting aanwezig. Hij volgde de behandeling van de rechtszaak vorige week uit veiligheidsoverwegingen vanuit een andere zaal.

