Rondje Groningen: Tou eem, brugloper

Het is verkiezingstijd, en daarmee worden weer heel wat klassiekers van stal getrokken. Daar staat Partij tegen de Burger van De Speld niet alleen in. Had je bijvoorbeeld het PVV Verkiezingslied al eens gezien?

1) Partij tegen de Burger is in Stad

Waarschijnlijk had je hem al gezien. In ons aparte bericht, in onze uitzending, of van De Speld zelf op Facebook, YouTube of Twitter. Maakt niet uit, hier is de geinige video van de satirische website gewoon nog een keer. De Partij tegen de Burger gaat Groningers het leven zuur maken...

De reacties zijn traditiegetrouw aardig, vol mensen die de satirische aard van De Speld niet kennen..

2) Tou eem, brugloper!

ShipSpotting Nederland filmde onlangs niet alleen dit schip bij de Oostersluis in stad Groningen. De waaghals vanaf minuut 2:32 kan in ieder geval niet zeggen dat ie te laat kwam vanwege een dichte brug.

Zoals ShipSpotting schrijft onder de video: 'Do not copycat this clown.'

3) 18 jaar geleden: Arjens eerste Eredivisiegoal (tegen Ajax)

Die zat. En de Bedumer maakte wel meer aardige goaltjes trouwens.

4) De rookwolken van het Noorden

Door de jaren heen zijn er best wat sfeeracties bij FC Groningen bewust in vlammen opgegaan. YouTuber 'Pyro Groningen' zet er een paar op een rij...

5) 'Iedereen is hier in de ban van de Ring'

Bouw-vakblad Cobouw praat en borrelt wat over bouwkwesties in Groningen. De Ringweg en de bevingen worden natuurlijk niet overgeslagen.

6) Uit de oude doos

Deze klassieker, net even voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Een bewerking van een vier jaar oud RTV Noord-debat. In werkelijkheid klapen politici en publiek voor een optreden van een zanger, in de bewerking doen vriend en vijand mee met lijsttrekker Ton van Kesteren...

Als je denkt, wat flauw zo net voor de verkiezings: hij is geüpload door PVV Groningen zelf.

7) Vondst

LostintimeNL maakt er een sport van: het ontdekken van gebouwen die door natuur worden overwoekerd. Waar staat dit verlaten huis?

8) Een reminder omdat het kan

Portretten van bevingsgedupeerden.

9) Het was druk bij Ollongren

Afgelopen middag was het een volle bak in de Nieuwe Kerk in Stad, voor de minister van Binnenlandse Zaken.

10) Prioriteiten

Ten slotte: volgens Instagram-account Ommemeland kan de burgemeester van Groningen zich met betere dingen bezig houden dan het drankgedrag van studenten.

