De Speld: 'Groningers, zak er maar in!'

Je kan er je klok op gelijk zetten: in aanloop naar de verkiezingen komt de satirische website De Speld met een verkiezingsvideo van de 'Partij tegen de Burger'. Ditmaal is Groningen aan de beurt. En flink ook.

In de video is de karakteristieke voorman van de fictieve partij 'helemaal in Groningen'. 'De partij heeft hier grote successen geboekt. De jeugd is weggetrokken het geld verdwenen.'

Hij laat weten dat hij niks ziet in de handreiking die de NAM aan Groningen doet, en kondigt aan dat zijn partij een samenwerking aangaat met de NAM.

Want 'Gas? Winning!' en 'Loppersum? Lopperop!'

Met de spotjes van de Partij tegen de Burger neemt de satirische website al langer bestaande politieke thema's op de hak. Dat begon zes jaar geleden voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012, met deze video:

Lees ook:

- Doe hier het Kieskompas!

- Hier gaan de Provinciale Statenverkiezingen over

- Alles over de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019