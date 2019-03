Huisontwerper Swip Stolk van het Groninger Museum overleden

Ontwerper Swip Stolk in 2009, naast een door hem bewerkte BMW (Foto: ANP)

Swip Stolk, de huisontwerper van het Groninger Museum, is overleden. De Zaandammer werd 74 jaar. Stolk werkte sinds 1979 voor het museum toen daar een overzicht van Stolks werk werd tentoongesteld.

Vanaf de jaren zestig maakte Stolk naam als grafisch ontwerper.

Eigenzinnig

Een echte opleiding daarvoor had hij niet. Bij de Grafische School en de Rietveld Academie vertrok hij omdat hij hij niet overweg kon met dogmatisch denken en autoriteit. Stolk stond dan ook bekend als eigenzinnig, met opvallende ontwerpen. Later werd hij overigens wel docent aan de Rietveld Academie.

VARA-haan



Het bekendst is Stolk van het ontwerp van de VARA-haan. Voor die omroep ontwierp hij de complete huisstijl. Dat werk wordt na zijn vertrek bij de VARA in het Groninger Museum tentoongesteld. Hij doet daarna veel ontwerpen voor het museum. Vanaf 1994, als Frans Haks directeur is, wordt Stolk de hoofdontwerper van het museum.

Prijs

Stolk kreeg de in 1990 H.N. Werkmanprijs voor grafische vormgeving als beloning voor zijn drukwerk voor het Groninger Museum.