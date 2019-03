Hond ligt in zijn eigen uitwerpselen: werkstraf voor het baasje

Een Amerikaanse Staffordshire Terriër. Let op: NIET de hond in kwestie. (Foto: Wikipedia)

De hond, een Amerikaanse Stafford, kreeg van eind 2017 tot eind januari 2018 nauwelijks eten en drinken. Het dier lag in zijn eigen uitwerpselen in een schuurtje achter het huis in Delfzijl waar de man destijds woonde.

Erbarmelijk

De politie trof de hond na een melding in erbarmelijke omstandigheden aan. Het dier werd in beslag genomen. De man geeft toe dat hij de hond heeft verwaarloosd. 'Ik zat destijds niet goed in mijn vel en daar leed het dier ook onder', verklaarde hij tegen de rechter. De hond heeft inmiddels een andere eigenaar en maakt het nu goed.

Water en brood

Als de man de werkstraf niet wil uitvoeren, moet hij een week de cel in. 'Op water en brood', voegde de rechter toe.