NAM sluit gasopslag Grijpskerk

De ondergrondse gasopslag in Grijpskerk gaat in 2021 dicht. De eigenaar van de opslag, de NAM, heeft GasTerra laten weten dat ze het gebruikscontract met de gashandelaar niet wil verlengen.

GasTerra vat de mededeling op als het einde voor de gasopslag in Grijpskerk.

'Als het contract wordt opgezegd, wordt de put leeg geproduceerd en gaat hij dicht', zegt woordvoerder Anton Buijs van GasTerra.

De NAM wil nog niet op de zaken vooruit lopen en zegt nog onderzoek te willen doen naar wat er in de toekomst gebeurt met de opslag. GasTerra daar er anders over: 'De intentie van de NAM is duidelijk', zegt Buijs.

Opslagplek voor niet-Gronings gas

De NAM is samen met Energie Beheer Nederland (EBN) eigenaar van de gasopslag in Grijpskerk. Het is één van de grootste ondergrondse gasopslagen van Europa. In totaal kan er in Grijpskerk 2,8 milard kuub gas worden opgeslagen. Er werken vijf NAM-medewerkers op de locatie.

GasTerra bewaart in Grijpskerk hoogcalorisch gas dat uit kleine velden en het buitenland komt en wordt gebruikt voor de industrie. Er wordt geen gas opgeslagen uit het Groningenveld, dat gaat naar de opslag in Norg.

Volgens de Europese regels moet de NAM op tijd aan GasTerra laten weten dat het contract mogelijk niet wordt verlengd. Dit is eind vorig jaar gebeurd.

Onzekerheid over de opslaghoeveelheid

Sinds het besluit om de gaskraan in Groningen voor 2030 dicht te draaien is er veel gebeurd binnen de gaswereld. Zo wordt er de komende jaren minder gas uit Groningen gewonnen en wordt hoogcalorisch gas met stikstof omgevormd tot het zogenoemde 'Groningengas'.

Het is de vraag hoeveel opslagcapaciteit Nederland de komende jaren nog nodig heeft. Volgens GasTerra betekent dit niet dat we helemaal van het gas af gaan. 'De verwachting is dat we de komende jaren zelfs nog meer gas nodig hebben', zegt Buijs.

Importland

De sluiting van Grijpskerk heeft geen grote gevolgen voor de gasmarkt. Buijs: 'Het heeft geen invloed op de leveringszekerheid. Nederland is nu een importland op gasgebied, dus we halen het benodigde gas rechtstreeks ergens anders vandaan.'

