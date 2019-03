Dennis Borst geniet van Dynamo-provocatie en spanning in kampioenspoule

Daarover vertelde Borst maandagochtend op Radio Noord.

Genieten van spanning

Sportief gezien is het lang geleden dat de top vier van Nederland zo dicht bij elkaar zat. Borst geniet daarvan.

'Ik vind dit heerlijk. Elke wedstrijd moet je op de toppen van je kunnen presteren nu, en zelf ben ik daar wel van. Ik vind dit mooier dan dat er veel punten tussen zitten.'

'Een negen'

'Je ziet het ook aan Borst', vult radiopresentator Niiwino Geertsema aan. 'Hij kreeg een negen in de krant. Misschien was dat wat overdreven, maar de laatste twee wedstrijden was hij echt heel erg goed.'

Financieel spannend

Ook financieel is het spannend bij de club, want Lycurgus heeft een tekort van anderhalve ton op de begroting. Borst zegt daar weinig last van te hebben. 'Gedurende de week ben ik daar soms wel mee bezig, maar zodra ik mijn schoenen aan heb en op het veld sta, ligt dat volledig achter me.'

Laconiek

Sportverslaggever Karel-Jan Buurke vindt de situatie zorgelijk. 'Wat ik naar buiten toe merk, is nog niet heel erg opbeurend. Ik sprak met Reint-Jan Auwema, de manager die het moet bolwerken. Naar mij toe spreekt hij vrij laconiek over de situatie en dat vind ik een beetje vreemd. Misschien bedoelt hij het niet zo, maar dan zou ik het wel anders uitdragen.'

Provocatie Dynamo

De spelers laten zich niet te veel afleiden door de financiële situatie en wonnen afgelopen zaterdag met 3-2 van concurrent Draisma Dynamo. Bij die wedstrijd lieten de Groningers zich ook niet afleiden door de spelers van de thuisploeg, die veelvuldig provoceerden.



Ik had het gevoel dat ik weer op de lagere school was beland, dat er mensen bezig waren met pesterijtjes Karel-Jan Buurke - Sportverslaggever RTV Noord

'Beschamend'

'Maikel van Zeist en Renzo Verschuren kwamen niet in actie, maar hun rol was blijkbaar om alleen maar te provoceren', blikt Buurke terug. 'Ik had het gevoel dat ik weer op de lagere school was beland en dat er mensen bezig waren met pesterijtjes, zoals je die ziet bij kleine kinderen. Ik vond het beschamend. Ik vond het niks meer met volleybal te maken hebben.'

'Doe normaal'

Borst was er niet te veel mee bezig. 'Ik kan daar wel van genieten. Wat ze allemaal langs de kant doen en roepen, daar heb ik eigenlijk helemaal geen besef van. Van Zeist kreeg een rode kaart en omdat hij geblesseerd was, speelde hij niet. Maar dat je dan op die manier je team ook nog benadeelt, dan denk ik wel van: joh, denk even na en doe gewoon normaal.'

'Schijnheilig van Strikwerda'

Geertsema voegt toe: 'Ik vind het een beetje schijnheilig van Redbad Strikwerda (Dynamo-coach, red.). Hij zegt de hele tijd: Ja, daar weet ik niks van, dat heb ik niet gezien. Maar hij keek tijdens de wedstrijd wel zes keer naar ons en hij riep dingen naar ons. En hij riep nog over Arjan Taaij dat hij een idioot is. Dus dat hij zich daar niet mee bezighoudt, daar geloof ik niks van.'

Lycurgus kampioen?

De slotvraag van presentator Edwin Pasveer is natuurlijk: wordt Lycurgus kampioen dit seizoen? Borst is duidelijk. 'Ja, het gaat ook gewoon gebeuren.' Buurke voorspelt hetzelfde: 'Ik denk het ook, maar het wordt wel spannend. Geertsema besluit: 'Ik vond ze altijd nog een beetje labiel, maar in die laatste twee wedstrijden hebben ze wel echt het tegendeel bewezen.'

Programma

Zaterdag speelt Lycurgus thuis tegen Zaanstad. De woensdag daarop spelen de Groningers uit tegen Sliedrecht Sport.

Lees ook:

-