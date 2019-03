Advocaat No Surrender-verdachte: 'Passages uit verhoor bewust weggelaten'

'Het recht op een eerlijk proces wordt door politie en justitie niet serieus genomen.' Om die reden wil advocaat Roy van der Wal het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk laten verklaren in de zaak tegen zeven leden van motorclub No Surrender.

Volgens Van der Wal, advocaat van een 28-jarige verdachte uit Uithuizermeeden, heeft het OM het recht op vervolging verspeeld. 'Er is sprake van een opeenstapeling van vormfouten', zei hij maandag tijdens de vierde dag van het proces.

Voor zijn cliënt pleitte Van der Wal voor vrijspraak. 'Hij heeft part nog deel aan de ten laste gelegde feiten. Hij is er niet bij geweest.'

'Passages bewust weggelaten'

De kritiek van de advocaat richt zich op de politie, meer specifiek: de wijze van verhoor van het slachtoffer. Het slachtoffer zou woorden in de mond gelegd zijn en er zouden opnamen van verhoren ontbreken.

'Het is onvolledig op essentiële onderdelen. Ik durf wel te stellen dat sommige passages bewust zijn weggelaten', vervolgt Van der Wal.

Onvoldoende basis

De rechtbank stelde de inhoudelijke behandeling van de zaak vorig jaar maart uit zodat de verbalisanten gehoord konden worden. 'De antwoorden van de agenten bieden onvoldoende basis voor de conclusie dat er geen ongeoorloofde beïnvloeding van de verdachte heeft plaats gevonden', concludeert de verdediging.



De totstandkoming van het proces-verbaal is aantoonbaar onjuist. Cruciale opmerkingen zijn weggelaten of anders verwoord Roy van der Wal - Advocaat verdachte No Surrender

Geen eerlijk proces

En dus vroeg Van der Wal maandag om het OM niet-ontvankelijk te verklaren. 'De totstandkoming van het proces-verbaal is aantoonbaar onjuist. Cruciale opmerkingen zijn weggelaten of anders verwoord. Het doel heiligt alle middelen, maar op deze manier wordt er doelbewust inbreuk gemaakt op een eerlijk proces voor de verdachte.'

De rechtbank komt waarschijnlijk pas tijdens de uitspraak terug op het verzoek van de advocaat.

Mishandeling en ontvoering

Maandag en dinsdag is het eerst nog de beurt aan de advocaten in het proces tegen zeven leden van motorclub No Surrender. Ze zouden in 2016 twee leden van het 'chapter' Groningen met geweld de club uit hebben gezet. Het OM eiste vorige week celstraffen variëren van 2 tot 8 jaar wegens mishandeling, afpersing en ontvoering.

