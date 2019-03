Groninger havens bereiden zich voor op zelfvarende schepen

Groningen Seaports treft voorbereidingen voor de komst van zelfvarende schepen in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. Autonoom varen is, net zoals zelfrijdende auto's, nog in ontwikkeling.

Er wordt 'voorzichtig geëxperimenteerd', aldus Groningen Seaports.

De proef gaat in eerste instantie vooral om het testen van communicatieverbindingen van de apparaten op de schepen van de toekomst. Die moeten ook communiceren met de wal, waar alles in de gaten kan worden gehouden.



Controle overnemen

Het ICT-team van Groningen Seaports is dan ook vooral bezig met de vraag of 5G, de supersnelle opvolger van 4G, de communicatiestroom aankan. Met gegevens van camera's, dieptemeters en radar kan de havenmeester op afstand zien wat het schip doet en kan eventueel de controle overnemen.



Voorloper



In mei of juni doet Groningen Seaports een proef met een echt vaartuig. Het gaat om een klein bootje volgestopt met sensoren. Geen echt autonoom vaartuig, maar een voorloper. Verwacht wordt dat de eerste zelfvarende schepen er pas over een jaar of vijf zijn.