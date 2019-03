Koolmonoxidemelding sauna Peize blijft onverklaarbaar

Het is onverklaarbaar waarom de koolmonoxidemelders afgingen in saunacomplex SpaWell in Peize. Vier medewerkers werden zondag onwel en de brandweer deed onderzoek.

Een woordvoerder van International Wellness Resorts, eigenaar van SpaWell in Peize, laat aan RTV Drenthe weten dat er bij het onderzoek geen koolmonoxide is aangetroffen.

Fout in het systeem?

'Er is zeer grondig onderzoek verricht en er is geen koolmonoxide aangetroffen. We hebben geen idee waarom onze melders afgingen. Misschien zat er een fout in het systeem', zegt de woordvoerder.

De medewerkers zijn onderzocht in het ziekenhuis. Daar werd volgens de woordvoerder geen koolmonoxidevergiftiging geconstateerd. Het saunacomplex is weer open.

'Misschien dachten mensen zich ziek te voelen toen de melders afgingen, geen idee, maar de medewerkers zijn inmiddels gewoon weer thuis', aldus de zegsvrouw.

Ventilatie

De brandweer had zondag een mogelijke verklaring voor het feit dat er geen koolmonoxide gemeten is in het saunacomplex. 'Er is direct toen de melders afgingen goed geventileerd. Dat moet ook, maar daardoor konden we eventuele koolmonoxide niet meer meten', aldus de brandweer.

