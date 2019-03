Westerkwartier over sluiting gasopslag: 'Dit moet eerst even bezinken'

De gemeente Westerkwartier en Dorpsbelangen Grijpskerk reageren terughoudend op het nieuws dat de gasopslag in Grijpskerk gaat sluiten. 'Gaswinning is een hot item om iets over te zeggen, maar wij moeten het eerst even laten bezinken', zegt Johan Stevens van Dorpsbelangen Grijpskerk.

RTV Noord maakte maandagmiddag bekend dat de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk in 2021 dicht gaat.

'Volledige verrassing'



Stevens wist niet dat dit stond te gebeuren. 'Het is een volledige verrassing, maar het is te vroeg om hier op reageren. Er zijn mensen in het dorp die blij zijn, maar ook mensen die daar hun boterham verdienen. Daarom zijn wij wat terughoudend in onze mening daarover.'

Er is wel een aantal vragen waar Stevens graag antwoorden op krijgt. 'Wordt de locatie wel of niet leeggehaald en wat wordt de inrichting van de locatie? Daarover willen wij wel graag op de hoogte gehouden worden. Ik denk dat iedereen daar recht op heeft.'

Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier wil eerst met de NAM in gesprek voor het reageert op de berichtgeving. De gemeente schrijft: 'Wij zijn kortgeleden door de NAM op de hoogte gebracht van het onderzoek dat zij doen naar de toekomst van de gasopslaglocatie Grijpskerk. Voor de gemeente, maar vooral voor de inwoners van Grijpskerk, Kommerzijl en omgeving, is het van zeer groot belang te weten wat er met de gasopslaglocatie gebeurt.'

Gasopslag dicht

NAM-woordvoerder Hein Dek zegt dat GasTerra op de hoogte is gebracht van de intentie om het contract niet te verlengen. Volgens GasTerra betekent dat een einde voor de gasopslag in Grijpskerk.

'Als het contract wordt opgezegd, wordt de put leeg geproduceerd en gaat het dicht', zegt Anton Buijs, woordvoerder van GasTerra. 'De intentie van de NAM is duidelijk.'

Eigenaren



De NAM is samen met Energie Beheer Nederland (EBN) eigenaar van de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk. GasTerra slaat daar hoogcalorisch gas op dat uit kleine velden en het buitenland komt en wordt gebruikt voor de industrie. Er wordt geen gas opgeslagen uit het Groningenveld, dat gaat naar de opslag in Norg.

Volgens de Europese regels moet de NAM op tijd aan GasTerra laten weten dat het contract mogelijk niet wordt verlengd. Dit is eind vorig jaar gebeurd.

