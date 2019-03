Boete voor man die hond in leegstaande manege dumpte

Een 56-jarige man uit Zuidhorn is voor het achterlaten van zijn hond in een leegstaande manege in de gemeente Oldambt veroordeeld tot een boete van driehonderd euro.

De politierechter vindt bewezen dat de man de hond heeft gedumpt, en dat is strafbaar.

Huur opgezegd

De Zuidhorner huurde een deel van de manege. Hij nam de benen toen hem de huur was opgezegd. Zijn spullen nam hij mee, maar de herdershond liet hij blaffend achter.

Het blaffen werd gehoord door een vrouw die vaak in de manege kwam. Zij kwam op 2 november 2016 een kijkje nemen in de lege manege en hoorde de hond vanuit een paardenstal tekeer gaan.

In een stal achtergelaten

De hond had enkel een emmer met een laagje vervuild water tot zijn beschikking. De Dierenbescherming nam het dier in beslag. Daarop werd de eigenaar opgespoord.

Die verklaarde dat hij de hond ter bewaking van de manege had. Bij vertrek had de man te weinig ruimte in zijn auto gehad om de hond mee te nemen. Hij besloot, zo verklaarde hij, het dier dagelijks even op te zoeken.

'Gestolen'

Hij zou zijn herder dagelijks los in de manege hebben laten rennen, zodat de hond wat beweging kreeg. Op een dag was hij bij de manege gekomen en zag dat de hond weg was. 'Ze hebben hem van mij gestolen', had de man gezegd. De rechter veegde dat meteen van tafel. Hij veroordeelde de man tot een boete van driehonderd euro.

De manege was volgens de getuige vanaf mei 2016 ontruimd. Hoe lang de hond exact aan zijn lot is overgelaten is niet duidelijk.