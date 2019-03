Verwarde messenzwaaier Noorderplantsoen moet de kliniek in

Een 51-jarige man uit Groningen moet voor zes bedreigingen en een mishandeling voor een jaar worden opgenomen in een psychiatrische kliniek.

Dat oordeelde de rechtbank maandag. De uitspraak is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Vleesmes

De man bedreigde op 28 maart vorig jaar in de stad Groningen zes personen met een vleesmes en mishandelde een vrouw.

Psychose

De man handelde die dag in een psychose. Dat is door deskundigen onderzocht. De feiten kunnen hem niet worden toegerekend, hij krijgt daarom geen straf opgelegd.

Aanvankelijk werd de man verdacht van acht bedreigingen. Twee daarvan vond de rechtbank niet bewezen. De man werd daarom van deze feiten vrijgesproken.

Stuipen op het lijf

De Stadjer fietste die dag door de Dierenriemstraat en de Kerklaan naar het Noorderplantsoen. Met in zijn hand een vleesmes geklemd, joeg hij voorbijgangers de stuipen op het lijf.

Al schreeuwend door het plantsoen bedreigde hij met het mes twee medewerkers van de plantsoendienst en twee wandelaars. Ook schopte hij een vrouw van haar fiets. Daarbij maakte hij stekende bewegingen met zijn mes.

Agenten bedreigd

Hij bedreigde ook twee agenten die op het tumult waren afgeroepen. Ze reden de man klem met hun dienstwagen en overmeesterden de verwarde schreeuwer met pepperspray.

De man had zijn medicatie tegen psychoses laten staan. Kort daarop ging het mis. Twee weken geleden verklaarde de man tegenover de rechters nu levenslang zijn medicijnen in te willen nemen.

Na de opname in de kliniek wordt gekeken of de man in aanmerking komt voor een beschermde woonvorm.

