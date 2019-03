Rechtbank: mes in schouder is geen poging tot doodslag

Een 56-jarige man die in juni vorig jaar een medebewoner van het asielzoekerscentrum in Delfzijl met een mes te lijf ging, is door de rechtbank tot negen maanden cel veroordeeld wegens poging tot zware mishandeling.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden 28 maanden cel tegen de man geëist voor poging tot doodslag. Maar dat acht de rechtbank niet bewezen.

Mes en staaf

De man stak een medebewoner met een mes in diens schouder en sloeg hem meerdere malen met een aluminium staaf. Het slachtoffer hield aan de aanval met het mes een snijwond in zijn schouder over.

De van oorsprong Turkse messteker verklaarde eerder op zitting dat hij zich had verdedigd. Maar dat geloofde de rechtbank niet. De mannen hadden ruzie gekregen over een openstaande kamerdeur.

Snijwond, geen diepe wond

Volgens de rechtbank is opzet in het willen neersteken niet bewezen. De Delfzijlster had ermee gedreigd en gezwaaid.

Daardoor kwam het mes in de schouder van het slachtoffer terecht. Dit veroorzaakte een snijwond, maar geen levensbedreigende steekwond, aldus de rechtbank.

1.125 euro vergoeding

Het slachtoffer hield geen ernstige verwondingen aan de messteek over. Hij diende een schadevergoeding van 1.125 euro in. Dat bedrag moet de Delfzijlster betalen.

