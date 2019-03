NOM-voorman wordt directeur Nationaal Programma Groningen

Het NPG is het fonds van 1,15 miljard euro, dat is bedoeld om het Groningse aardbevingsgebied een economische impuls te geven.

Jansen legt per 1 juni zijn functie bij de NOM neer. Hij was daar ruim twaalf jaar lang directeur. het is nog niet bekend wie hem opvolgt

