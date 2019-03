ChristenUnie wil snel helderheid over spoorlijn Veendam-Stadskanaal

Het Groningse Kamerlid Stieneke van der Graaf stelde vorige maand Kamervragen over de spoorlijn, toen het ministerie zijn eigen deadline om in december 2018 duidelijkheid te geven niet had gehaald.

Meer verwacht

Vrijdag kreeg Van der Graaf alsnog antwoord van het kabinet, maar veel wijzer is zij er niet van geworden, zegt ze.

'Ik had meer verwacht van de beantwoording. De treinverbinding kan de bereikbaarheid van Zuidoost-Groningen een enorme boost geven. Het is tijd dat de seinen op groen gaan. Was het vorig jaar nog 'december 2018', nu is het 'zo snel mogelijk'. Daar reken ik dan ook op en ik dring bij de staatssecretaris aan op duidelijkheid', aldus Van der Graaf.

Komst dichtbij

Gedeputeerde Fleur Gräper zei eind januari dat de komst van de spoorlijn dichtbij is. Met het ministerie moeten nog de beheer- en onderhoudskosten worden afgestemd en met museumspoorlijn STAR - eigenaar van de grond - moet nog een akkoord worden gesloten over het gedeelde gebruik van de rails.

Van Veldhoven laat weten dat ProRail 'op korte termijn globaal inzicht gaat geven in de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging'.

