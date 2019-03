Eigenaren van Groningse asbestdaken sturen noodkreet naar Eerste Kamer

Jan Dirk Imelman kocht met zijn partner in 2001 deze monumentale boerderij in Warfhuizen. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Eigenaren van woonboerderijen met asbestdaken in Groningen willen uitstel van de verplichting om daken vóór 2025 gesaneerd te hebben. Dat schrijven ze in een brief aan de Vaste Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer.

Door de schaalvergroting in de landbouw zijn er de laatste tientallen jaren veel boerderijen verkocht aan mensen die er wilden gaan wonen, maar geen boer zijn.

Onevenredig

Volgens de eigenaren worden zij onevenredig hard getroffen door de wettelijke verplichting om het asbest binnen zes jaar te verwijderen. Het gaat om eigenaren die hun woning vóór 2008 gekocht hebben.

In 2008 werd bepaald dat de asbestdaken vóór 2025 opgeruimd moeten zijn. Eigenaren die daarna een boerderij kochten om in te wonen, konden rekening houden met die omstandigheid.

Wij zouden deze daken nog tientallen jaren kunnen laten liggen Jan Dirk Imelman - Eigenaar boerderij met asbestdak

2001

Jan Dirk Imelman uit Warfhuizen is één van de mensen die er al vroeg bij was. Hij en zijn partner kochten in 2001 een monumentale boerderij in het buitengebied. Dat deden zij samen met twee andere kopers; in het pand zijn drie wooneenheden gemaakt. De twee boerenschuren zijn voor een groot deel belegd met asbestplaten.

'Voor het blok gezet'

Imelman: 'Toen wij dit pand kochten was het natuurlijk wel bekend dat er asbest op lag. Maar pas in 2008 werd duidelijk dat de daken vóór 2025 gesaneerd moeten zijn en dat had niemand voorzien. Wij zouden deze daken nog tientallen jaren kunnen laten liggen en nu worden we voor het blok gezet.'

Imelman vindt dat hij met de verplichting om het asbest voor 2025 te verwijderen, hard wordt getroffen. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)



Twee ton

Imelman schat dat het asbestvrij maken van de twee daken ongeveer 200.000 euro gaat kosten. 'Dat geld hebben we gewoon niet. Er was wel een potje waar je als particulier een subsidie van vier euro per vierkante meter kon krijgen, maar dat stelt natuurlijk niets voor. Bovendien is dat potje leeg.'

Volgens hem hebben boeren, doordat ze een bedrijf runnen, meer mogelijkheden om de kosten van asbestsanering te dekken.

Marktwerking

De eigenaren van asbestdaken wijzen verder op de hoge prijzen die gevraagd worden door bedrijven die de daken kunnen saneren. Die prijzen zullen nog verder stijgen, omdat de vraag groot en het aanbod klein is, denken ze.

'Dat is de marktwerking van vandaag de dag', zegt Imelman.

Enkele honderden

Hij schat dat enkele honderden huizenbezitters in Groningen met hetzelfde probleem kampen. Een deel van hen heeft zich verenigd in de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen, Buitengebied Groningen.

TNO

'De grens van wat van noodzakelijk is, wordt overschreden', vindt Imelman. 'In een niet te onderschatten TNO-rapport is vorige week gewezen op de betrekkelijkheid van de noodzaak om het zo zorgvuldig mogelijk te doen als men voorschrijft.'

Lees ook:

- Hoe (on)gevaarlijk is asbest eigenlijk?