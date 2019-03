OM: 'Afbinden koeienstaarten door veehouder is mishandeling'

Het Openbaar Ministerie verwijt een veehouder in Veenhuizen dat hij zijn koeien mishandelde en niet verzorgde. Dit bleek maandag tijdens een politierechterzitting in Groningen.

De zaak is te veelomvattend voor de politierechter alleen en werd daarom doorgeschoven naar de meervoudige kamer. Daar buigen drie rechters over de zaak.

Volgens de officier van justitie bond de veehouder bij twaalf koeien de staarten zo strak af dat die afstierven. De boer wordt ook verweten dat hij de runderen niet verzorgde door ze onvoldoende voer te geven en geen zorg te bieden. De veearts zou niet zijn ingeseind bij gewonde dieren.

Vermagerd

De dieren werden in 2017 op te krappe en natte ligplaatsen aangetroffen, zei de officier. Het vee was vermagerd en een aantal koeien kon zonder ondersteuning niet zelfstandig staan. De zaak is niet alleen tegen de veehouder, maar ook zijn maatschap.

Advocaat

De veehouder had nog geen advocaat in de arm genomen. De rechter drong erop aan dat de man een jurist inschakelt, die hem later dit jaar bij de behandeling van de zaak bijstaat.