Wereldberoemde jazzpianist geëerd: 'Uit Amsterdam? Nee, Veendam!'

Door zijn succesvolle carrière in de jazzmuziek is hij een ambassadeur geweest voor Veendam, zo sprak Annelies Kleve, loco-burgemeester van Veendam, zondagavond. De Graaff, die wereldberoemd is in de jazzmuziekwereld, nam het geschenk dankbaar in ontvangst.

Gedoe

'Het spelen vind ik nog wel heel leuk om te doen, maar van al het gedoe, gereis en gezeur eromheen heb ik af en toe wel genoeg gehad', motiveert De Graaff zijn besluit om ermee te stoppen.

'Mensen uit de jazzwereld vinden het heel bijzonder dat ik uit Veendam kom', laat hij weten. 'Iedereen dacht al die jaren dat ik uit Amsterdam kom, maar dan zeg ik nee: ik kom uit Vééndam. En dan weet niemand waar dat ligt.'

Jongensdroom

Het is voor De Graaff altijd een jongensdroom geweest om later te spelen met saxofonisten als Dizzy Gillespie, Johnny Griffin, Don Byas, James Moody en Dexter Gordon. 'Dat riep ik al toen ik veertien was en het is allemaal gebeurd', zegt hij trots.

Erkenning en prijzen heeft de jazzpianist naar eigen zeggen altijd gehad. Een vorm van erkenning van de gemeente waarin hij opgroeide en nog steeds woont, ontbrak echter nog. Tot afgelopen weekend. 'En dat vind ik toch een enorme blijk van waardering', besluit De Graaff.

