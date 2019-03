Kiezer schiet weinig op met Gronings Gasdebat

Het debat is bedoeld om in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen mensen hun keuze te laten bepalen op het gasdossier.

'Vrede op aarde'

'Maar als je de programma's leest, kom je er eigenlijk al niet uit', zegt Susan Top van het Gasberaad. 'Iedereen wil de schadeafhandeling en versterking sneller, maar niemand vertelt hoe dat dan moet.'

Het debat moest duidelijkheid brengen, maar ook hier bleef dat achter. 'Mensen praten toch in algemeenheden', zegt Top. 'Het moet beter, het moet sneller en we willen vrede op aarde. Dat willen we allemaal wel, maar het is weinig concreet.'

Hyperingewikkeld

Top benadrukt ook dat het gasdossier door de jaren heen 'hyperingewikkeld' is geworden. 'Sommige partijen hebben ook niet altijd evengoed de feiten op een rij. Dat kun je mensen niet altijd verwijten, maar het maakt het er niet overzichtelijker op.'

