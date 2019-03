Handelstekort aardgas is 2,1 miljard euro

Zoals gashandelaar GasTerra eerder al meldde was Nederland in 2018 voor het eerst sinds de ingebruikname van het enorme gasveld in Groningen in de jaren zestig een netto-importeur van aardgas. De verschuiving heeft te maken met het steeds verder terugschroeven van de aardgaswinning in Groningen.

Nederland importeert al langer

De importwaarde van aardgas was volgens het CBS bijna 12 miljard euro, 43 procent hoger dan in 2017. Nederland exporteerde, mede dankzij hogere gasprijzen, voor 9,8 miljard euro aan aardgas.

Dat Nederland gas importeert is overigens niet nieuw. In andere jaren was de balans alleen altijd positief voor Nederland. Het totale handelsoverschot was in de periode 2008 tot 2018 nog 100 miljard euro.

