Lopend Vuur: Het oplaten van ballonnen moet verboden worden

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Noordzee die zich inzet voor een verbod, omdat het plastic van ballonnen schadelijk is voor natuur en milieu.

Op een interactieve kaart van die stichting is te zien dat het in onze provincie verboden is om ballonnen op te laten in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen.

Het oplaten van ballonnen was vroeger op veel scholen vaste prik. De eigenaar van de ballon die het verst kwam, won een prijs. Ook bij feestelijke gelegenheden werden vaak ballonnen opgelaten.

Volgens de Stichting Noordzee zijn ballonnen gevaarlijk voor zeezoogdieren, vogels en vissen. Die zien het plastic aan voor voedsel of raken er verstrikt in. In de aanloop naar Koningsdag organiseert de stichting een campagne om meer gemeenten over te halen een verbod in te stellen.

