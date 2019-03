Rondje Groningen: Jeroen Pauw vreest de bezemkast in Loppersum

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Waarom zij staken

Mooie portretten van de Ukrant over docenten en docent-assistenten en waarom zij vrijdag gaan staken.

2) Pauw vreest de bezemkast

Als Jinek de mooiste kamer in hotel Spoorzicht krijgt voor de opnames van Pauw & Jinek, waar slaapt Jeroen dan? Hij heeft zelf wel een idee...

3) Een tevreden minister

Als een van de drie ministers was Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maandag in Groningen. Zij bracht de boodschap dat het Rijk en zorgaanbieders in de regio 331 miljoen euro neerleggen voor investeringen in zorggebouwen in het aardbevingsgebied. Zelf blikte ze tevreden terug:

4) Lekker lullen in het park

Het is moeilijk te voorzien wat het weer op 21 maart wordt, maar De Orgynisatie ziet het helemaal zitten: een 'grootschalig vies en lekker spel' in het Noorderplantsoen. Iedereen die 'het taboe omtrent seks' wil doorbreken, is uitgenodigd.

5) Wilco maakt prachtige foto's

Maar, zoals hij zelf schrijft, het kerkje van Marsum was ook wel gewillig.

6) Sneeuwbui

Ook fraai: deze sneeuwbui die Paul Bos vastlegde bij Sandebuur.

7) Fier in 't duuster

Nog een sfeerplaatje uit Stad en Ommeland: d'Olle Grieze in vol verlicht ornaat, vastgelegd door Deon Prins.

8) Even chillen?

'Mooi leven by de Gans' werd creatief met taal bij dit groene bankje in ons Grunneger landschap.

Lekker even chillen.

Dat zou je wel willen.

Het is om te gillen.

Dit bankje heeft grillen.

Jij knalgroene billen!

9) Oh nee! Hoe hebben we dit kunnen missen?!

Een UFO in Vinkhuizen!



10) Door god verlaten streek

Tja, wie waagt zich dan ook zo Noordelijk?

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur.