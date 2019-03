Verdachten overval pizzeria Marum blijven langer vastzitten

Het drietal zou op 30 oktober de eigenaar van de pizzeria bewusteloos hebben geslagen en er met de kassa plus inhoud vandoor zijn gegaan. Het 48-jarige slachtoffer werd met diverse botbreuken naar het ziekenhuis gebracht.

Kassa met inhoud

De kassa werd later teruggevonden in Zevenhuizen, nabij het Bolmeer. De eigenaar van het restaurant verklaarde later dat er slechts een klein geldbedrag in de kassa zou hebben gezeten.

In december besteedde het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Er kwamen 180 tips binnen.

Die tips leidden tot de aanhouding van de drie mannen. Het gaat om een 18-jarige man uit Roden, een leeftijdsgenoot uit Drachten en een 20-jarige man uit Nuis.

