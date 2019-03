Koning blikt terug op 2018: 'Er gaat niets boven Groningen!'

In het jaaroverzicht ontbreekt de grootste binnenlandse activiteit van het Koninklijk Huis uiteraard niet. Op 27 april toog de familie naar 'Mien Grunneger Stad' voor Koningsdag.

'Trots op deze jonge stad'

'We hebben een ongelooflijke ontvangst gekregen en zonder de inzet van velen van u was dat niet mogelijk geweest', blikt de Koning terug. 'We zijn trots op deze jonge stad vol innovatiekracht en vol veerkracht, dat maakt deze stad zo bijzonder en daarom gaat er niets boven Groningen!'

Bij het bezoek aan Stad was een groot gedeelte van de familie aanwezig. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en hun drie dochters waren present. Daarnaast gaven Prins Constantijn en Prinses Laurentien, Prins Maurits en Prinses Marilène, Prins Bernhard en Prinses Annette, Prins Floris en Prinses Aimée en Prins Pieter-Christiaan acte de présence.

Tijdens Koningsdag werd er veel aandacht besteed aan de aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning. De koning en koningin spraken met een groep bewoners van het gebied over de weerslag van de bevingen op hun dagelijks leven.

Bekijk hier de foto's van Koningsdag. Voor een volledige terugblik op Koningsdag kijk je op onze 'Moi Majesteit - Koningsdag 2018'-pagina.

De Ploeg

Het volgende bezoek van de Koning was aan het Groninger Museum. Op 25 mei opende koning Willem-Alexander de tentoonstelling 'Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928' over kunstenaarscollectief De Ploeg.

Volgens conservator Mariëtta Jansen wilden de kunstenaars van De Ploeg in 1918 een beetje leven in de brouwerij brengen in het traditionele kunstklimaat in Groningen. Schilder Jan Altink zorgde voor de naam van de kring. 'Omdat er in Groningen niet zoveel te doen was op kunstgebied, dacht ik aan ontginnen en dus aan ploegen', verklaart Jansen de keuze van Altink.

Bezoek van Máxima

Voor sommige mensen misschien wel het belangrijkste bezoekje van iemand van het Koninklijk Huis aan de provincie Groningen. Op 19 juni bracht koningin Máxima een bezoek aan het UMCG om het protonentherapiecentrum te openen. Protonentherapie is een nieuwe bestralingsbehandeling voor kankerpatiënten. De straling wordt uiterst precies gedoseerd om de kans op beschadiging van gezond weefsel zo klein mogelijk te maken.

Máxima zou het protonentherapiecentrum al op 8 juni openen, maar dat bezoek moest worden afgezegd vanwege het overlijden van haar zus Inés Zorreguieta. Het uiteindelijke bezoek werd tot anderhalf uur voor aanvang stilgehouden.

Eemshaven stoot Roodeschool van de troon

Een dag na de opening van het protonentherapiecentrum verrichtte koning Willem-Alexander de opening van het 'noordelijkste station van Nederland.' Jarenlang was Roodeschool het meest noordelijke station, maar vanaf 20 juni 2018 mag station Eemshaven die titel dragen.

De treinverbinding moet ervoor zorgen dat mensen die in de Eemshaven werken met de trein naar het werk gaan. Ook moet het Duitse eiland Borkum beter bereikbaar zijn.

Ommelander Ziekenhuis open

Op 7 november was het laatste koninklijke hoogtepunt in de provincie Groningen. Koning Willem-Alexander opende in Scheemda het Ommelander Ziekenhuis. Het ziekenhuis is ontstaan uit het samenvoegen van de ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl.

Bijzonder voor het Koninklijk Huis is de ligging van het ziekenhuis. Het Ommelander Ziekenhuis ligt aan de rand van het aardbevingsgebied en is volledig aardbevingsbestendig gebouwd. Dat is zichtbaar door de vele rubberen harmonicaelementen van het gebouw.

Nog vergeten

In het Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2018 staan niet álle berichten rondom de koning en Groningen. Het jaaroverzicht mist onder meer het bezoek van de koning aan Kloosterburen in oktober. Willem-Alexander kreeg daar een rondleiding bij de coöperatie Klooster&Buren, een burgerinitiatief dat Kloosterburen vitaal en leefbaar wil houden.

Ook rept het jaaroverzicht niet over de reuring die is ontstaan in Kleine Huisjes, na de kersttoespraak van de Koning. 'Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes', aldus de woorden van Willem-Alexander in zijn toespraak op Eerste Kerstdag.

Ook overleefde het Koningsdagconcert de schifting niet. De opnames van het concert op 9 april vonden plaats in De Oosterpoort. Het concert werd op Koningsdag uitgezonden op tv.

De uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs kon ook niet rekenen op een plekje in het Jaaroverzicht. De prijs werd uitgereikt in het pand van de Energy Academy Europe op Zernike.