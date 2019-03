NS is daklozen zat: stopcontacten Hoofdstation afgesloten

De stopcontacten in de hal van het Hoofdstation in Groningen zijn buiten gebruik gesteld. Met deze maatregel wil NS daklozen ontmoedigen daar te bivakkeren.

'Die stopcontacten gebruiken we als er een evenement is in de hal, waarbij we stroom nodig hebben. Ze zijn niet bedoeld voor openbaar gebruik', zegt NS-woordvoerder Corien Koetsier. 'Er zaten klepjes met slotjes voor, maar die zijn opengebroken. We weten niet door wie. Daarom hebben we ze nu afgesloten.'

Eerste levensbehoefte

Stichting Straatwijs, die zich inzet voor dak- en thuislozen in stad en provincie, is ontstemd over de maatregel. Coördinator Siebe Zwerver: 'NS zegt dat stations comfortabele en gastvrije plekken moeten zijn. Maar dat geldt kennelijk niet voor iedereen. Ik hoop dat ze de maatregel terugdraaien.'

Stroom is erg belangrijk voor daklozen, legt hij uit. 'Hier kunnen ze hun telefoon opladen. Een mobiele telefoon is één van de primaire levensbehoeftes als je dakloos bent. Hiermee kun je contact houden met hulpinstanties en vrienden of familie.'

Onveilig gevoel

Maar dat is geen taak voor NS, zegt Koetsier: 'Wij zijn er niet voor om anderen van gratis stroom te voorzien. Het maakt niet uit of het nu om studenten of om daklozen gaat.'

's Ochtends vroeg stonden daklozen al voor de deur te trappelen om de stopcontacten te gebruiken Corien Koetsier - NS

'Bovendien merkten we dat 's ochtends vroeg, als onze medewerkers naar binnengaan, er al een groep daklozen voor de deur stond te trappelen om de stopcontacten te gebruiken. Voor onze collega's geeft dat een onveilig gevoel', aldus de NS-woordvoerder.

Koude hal

Stichting Straatwijs heeft ook klachten gekregen van daklozen dat de thermostaat in de stationshal omlaag is gezet. Dat klopt, maar deze maatregel is niet bedoeld om daklozen te weren, zegt Koetsier: 'Dat doen we op alle stations, als de winter op zijn eind loopt. Het is niet meer zo koud en bovendien is het duurzamer.'

In december vorig jaar bivakkeerde een dakoze man week lang in de hal. Met hulp van stichting Straatwijs kwam hij weer onderdak.

Lees ook:

- Hoe is het met de dakloze jongen die de Kerst in een hotel doorbracht? (januari 2019)

- Dakloze jongen mag kerstdagen in hotel doorbrengen: 'Zijn situatie ging me aan het hart' (december 2018)