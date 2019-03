Nieuwe poging: Helperzoomtunnel wordt komende zomer geplaatst (update: geen treinen)

Aannemerscombinatie Herepoort gaat in de bouwvak een nieuwe poging doen om de Helperzoomtunnel in Groningen te plaatsen. Dat gebeurt in de periode tussen 31 juli tot en met 8 augustus. Treinen rijden dan niet.

Aanvankelijk zou de Helperzoomtunnel vorig jaar mei geplaatst worden, maar dat kon niet doorgaan omdat de grond anders reageerde dan verwacht.

Geen treinverkeer

De veelbesproken Helperzoomtunnel is een onderdeel van de aanpak van de zuidelijke ringweg. Als de tunnelbak wordt geplaatst kunnen er geen treinen rijden. De tunnel moet namelijk onder het treinspoor worden doorgeschoven. De treinvrije periode duurt van woensdag 31 juli 02.00 uur tot en met donderdag 8 augustus 04.00 uur.

Nieuw debacle voorkomen

Het plaatsen van de tunnel werd vorig jaar abrupt afgeblazen. Voorafgaand aan de werkzaamheden bleek uit één van de laatste proeven dat de grond anders reageerde dan verwacht.

We maken de twee schuifbanen breder, zodat het gewicht van de tunnel over een groter oppervlak gespreid wordt Bert Kramer - Combinatie Herepoort

Sinds het afblazen heeft ringwegaannemer Herepoort meerdere onderzoeken uitgevoerd om een nieuw debacle te voorkomen. Dat heeft geleid tot een nieuw plan van aanpak, zegt Bert Kramer namens Aannemerscombinatie Herepoort.

'We maken de twee schuifbanen waarop de tunnel op zijn plek geschoven kan worden, breder. Deze waren in 2018 tweeënhalve meter breed. Uit aanvullend grondonderzoek concludeerden we dat we deze minimaal vijf meter breed moeten maken. Hierdoor wordt het gewicht van de tunnel gespreid over een groter oppervlak, wat meer stabiliteit geeft bij het inschuiven.'

De aannemer sprak eerder al de hoop uit dat de tunnel er voor mei 2020 zou liggen.

Waarom de Helperzoomtunnel?

De toekomstige tunnel verbindt het zuiden van de stad met De Oosterpoortbuurt. Als de Helperzoomtunnel gereed is zal de even verderop gelegen Esperantokruising sluiten. Daar rijdt het verkeer nu nog over de spoorwegovergang, dat is te onveilig.

Met de sluiting van de Esperantokruising moet het autoverkeer door de Helperzoomtunnel. Al het andere verkeer kan via de tunnel rijden, die onder de Esperantokruising wordt aangelegd, maar ook door de Helperzoomtunnel.

De Esperantokruising

