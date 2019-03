Rodenaar (18) bekent overval op pizzeria Marum

Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man heeft ook verteld dat zijn twee medeverdachten bij het misdrijf betrokken waren. Die 18-jarige man uit Drachten en 20-jarige man uit Nuis ontkennen elke betrokkenheid. Uit de telefoongegevens van de Drachtster blijkt hun betrokkenheid.

Eigenaar bewusteloos geslagen

Twee mannen kwamen die 30 oktober rond elf uur 's avonds de pizzeria binnen, sloegen de 48-jarige eigenaar bewusteloos en gingen er met de kassa vandoor. De man belandde in het ziekenhuis met diverse botbreuken aan zijn gezicht. De derde persoon stond vermoedelijk op de uitkijk. De kassa werd later in Zevenhuizen teruggevonden. Hoeveel geld er in de kassa zat, is niet bekend. Volgens de eigenaar ging het om weinig geld, omdat het een doordeweekse dag was.

De zaak kreeg in december aandacht in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Na de uitzending kwamen 180 tips binnen. Die hebben geleid tot de arrestatie van het drietal.

