Meeste stakende leraren ontvangen vrijdag geen salaris

Het gaat in ieder geval om de grootste onderwijsorganisaties OPOS, Stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG), de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG), RENN4, Primenius en OPRON.

Dat blijkt uit een rondgang van RTV Noord.

Meer investeringen

Deelnemers, van basisscholen tot universiteiten, staken op vrijdag 15 maart om aandacht te vragen voor meer investeringen in het onderwijs. Eisen zijn bijvoorbeeld het verlagen van de werkdruk en het tegengaan van het lerarentekort.

De staking wordt gesteund door onderwijsvakbonden AOb, FNV FVOv en VAWO. Vakbond CNV steunt de actie niet.

OPOS en OOG: wel steun, geen salaris

'Wij steunen de actie wel, maar betalen die dag niet uit', zegt de kersverse OPOS-bestuurder Jan Paul ten Brink.

Ten Brink staat sinds een paar weken aan het roer van de scholenorganisatie, nadat de voltallige Raad van Bestuur opstapte wegens gebrek aan vertrouwen van leraren.

'Ook wij steunen de actie en de politieke aandacht voor de kwestie, maar hebben besloten om stakende leraren niet te betalen, zegt Joyce Dekker, woordvoerder van OOG (het voormalige O2G2). 'Dat komt omdat er deze keer geen breed draagvlak is voor de actie.'

VCOG: cao-onderhandelingen lopen nog

Ook VCOG betaalt het salaris van stakende leraren niet uit. 'Het bestuur heeft daar een weloverwogen beslissing over genomen. De staking komt deze keer vrij vroeg, omdat de cao-onderhandelingen nog lopen', zegt bestuurder Erik Vredeveld.



Op het moment dat we in gesprek zijn gaan we niet staken om dat gesprek te forceren Béjanne Hobert - bestuursvoorzitter Primenius

Primenius: gesprek niet forceren

Béjanne Hobert, voorzitter van het College van Bestuur van Primenius sluit zich ook aan bij de andere scholenorganisaties.

'Uiteraard krijgt iedereen de gelegenheid te staken, maar het bestuur betaalt niet. Reden is dat we in de CAO-onderhandeling zitten. Op het moment dat we in gesprek zijn, gaan we niet staken om dat gesprek te forceren.'



Bij OBS De Petteflet in Stad werd woensdag met een 'plofklas' uitgebeeld hoe het eruit zal zien wanneer het lerarentekort verder toeneemt. (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

OPRON: doe beroep op stakingskas

Scholengroep OPRON betaalt ook niet door. Bestuurder Marieke Andreae: 'We onderschrijven de doelen van de staking. We vragen medewerkers die staken een beroep te doen op de stakingskas. Die is daarvoor bedoeld.'

Veertien OPRON-scholen blijven dicht, op één school wordt gedeeltelijk gestaakt en op twee scholen niet.

Marenland en Noordkwartier betalen wel

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland en Noordkwartier, de onderwijsbesturen met scholen in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum en Ten Boer keren deze onderwijsstaking het salaris wel uit van hun leraren. Bij de vorige staking was dit niet het geval.

'Wij hebben een brief gestuurd aan onze medewerkers waarin wordt uitgelegd dat het ministerie in de toekomst niet zal korten op het lerarensalaris. Daarom betalen wij wel uit', zegt Marenland-directeur Geert Bijleveld.

Stakers per school

Het is niet bekend hoeveel leraren er per school gaan staken, wel laten de schoolbesturen gezamenlijk weten dat de stakingsbereidheid groot is.

Onderwijsvakbond AOb heeft een overzicht gemaakt van welke scholen in de provincie Groningen in ieder geval dicht zijn vrijdag:



Opmerkelijk is dat bij OBS Meander aan het Reitdiep in de stad Groningen de bovenbouw wél staakt, maar de onderbouw niet.

Landelijke actie

Veel leraren trekken vrijdag richting Den Haag om de landelijke stakingsactie kracht bij te zetten. Met een manifestatie op het Malieveld wordt daar de Onderwijsactieweek afgesloten.

