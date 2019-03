Tot zes jaar cel voor reeks afpersingen en witwassen

Een 42-jarige man uit Kolham moet zes jaar de cel in voor zestien strafbare feiten, zoals afpersingen, witwassen, drugshandel en verboden wapenbezit.

Daarbovenop moet de man nog eens vier jaar uitzitten vanwege een eerder opgelegde straf voor de moord op een Soedanese automonteur in 2005. Van deze straf had de Kolhammer driekwart uitgezeten. Het restant komt daar nu nog bij. De totale straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Andere verdachten

Een 36-jarige oud-inwoner van Hoogezand (de man woont nu in Raalte) die ook betrokken was, kreeg 3,5 jaar cel opgelegd. Een 42-jarige man uit De Wilp had een kleinere rol in dit geheel en kreeg een werkstraf van tachtig uur opgelegd.

De man uit De Wilp moet een eerder opgelegde straf van zes maanden eveneens uitzitten, omdat hij in de proeftijd in de fout is gegaan.

'Angstcultuur'

De rechter tilde er zwaar aan dat de mannen voor een 'angstcultuur' zorgden. Zij intimideerden en bedreigden en persten anderen af. De zaak kwam aan het licht doordat één van de slachtoffers tijdens een verkeerscontrole met drugs in zijn auto tegen de lamp liep.

Die man bleek te worden afgeperst. Dit leidde uiteindelijk in juni tot de aanhouding van de verdachte uit Kolham. De politie stuitte op een reeks afpersingen en geweldsdelicten. Een groot deel van de slachtoffers durfde geen aangifte te doen.

Kroegbaas

Wel deed een oud café-eigenaar in Winschoten aangifte van afpersing. Hij verkocht vorig jaar in mei zijn kroeg. Die avond werd hij door drie mannen in zijn kantoortje bezocht en door hen bedreigd. Hij moest de winst van de koop, ruim 17.000 euro, aan de mannen afstaan.

Deze diefstal werd alleen de Kolhammer aangerekend. De man uit Raalte en De Wilp kregen in dit geval vrijspraak in verband met onvoldoende bewijs.

Shisha-lounge

De Kolhammer had een Shisha-lounge. Hij dwong een medewerker auto's op zijn naam te laten zetten. De kosten en boetes kwamen dan voor rekening van het slachtoffer. De man werkte zich op die manier enorm in de schulden.

Turkije

De rechter vond het kwalijk dat de Kolhammer op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nam voor zijn daden. De man is inmiddels op vrije voeten en zit volgens de laatste berichten in zijn geboorteland Turkije. Voor justitie is de man onvindbaar.

Naast de celstraf moet hij twee slachtoffers een schadevergoeding van in totaal 21.000 euro betalen.

