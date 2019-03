Eikenaar, Paas en maatschappelijke organisaties reageren op kritiek

Lees het originele verhaal hier: Onkunde en kinnesinne; provincie en gemeenten medeschuldig aan drama gasdossier

Eelco Eikenaar wordt als SP-gedeputeerde verweten dat hij te veel SP'er is en te weinig bestuurder. Dat hij oppositie voert in zijn eigen college, tegen te veel schenen aan schopt, daardoor niet serieus genomen wordt in Den Haag, zich overal tegenaan bemoeit, maar niets gedaan krijgt.

'Ik ben een bestuurder met een SP-stijl en dat ga ik ook niet veranderen. Het is volgens mij een stijl die noodzakelijk is. Ik ben geen bestuurder geworden om vrienden te maken of complimenten te ontvangen van andere bestuurders. Ik heb ook niet gedacht dat ik ze zou krijgen. Ik ben aangenomen om met hart en ziel voor Groningen op te komen. Het gasdossier vraagt een hele harde stijl, anders loopt Den Haag over je heen.'

'Het is wat mij betreft een foute analyse dat dit niet zou werken. Als er zoete broodjes worden gebakken, loopt Den Haag over je heen. Ik denk dat dit een naïeve gedachte is van hoe Den Haag werkt. In mijn ogen is het een verkeerde strategie. Het is bestuurlijk misschien 'not done', maar dat interesseert me niks.'

'Iedereen die voor Groningen opkomt is mijn bondgenoot. Maar iedereen die dat niet doet en andere belangen dient, die bevindt zich tegenover mij.'

'Misschien moeten sommige mensen zichzelf de vraag stellen of ze zelf wel serieus genomen worden in Den Haag. Als je de deur netjes voor ze openhoudt, lachen ze in hun vuistje zodra de deur weer dicht gaat. Als ze in Den Haag negatief over mij praten, vat ik dat op als compliment.'

'Het Nationaal Programma Groningen is precies zo'n voorbeeld van netjes in de pas lopen. Waar ik dan mee bezig ben? Ik vraag me juist af wat je daar dan hebt bereikt. Als dat een teken is dat ik verzaak als bestuurder… Ik ben er altijd als ik moet knokken met de minister en ik ben niet aangenomen om achter bordjes te staan.'