Advocaat No Surrender-zaak: 'Een celstraf van acht jaar is buitenproportioneel'

'Het slachtoffer heeft zich willens en wetens in een wereld begeven waarvan je weet dat zulke dingen kunnen gebeuren.' Dat zei de advocaat van verdachte Adino D. (38) uit Groningen dinsdag, op dag vijf van het proces tegen de leden van No Surrender.

Het Openbaar Ministerie ziet Adino D. als hoofdverdachte en eiste vorige week een celstraf van acht jaar.

De wietkoning van Beijum

Onder zijn leiding zouden in 2016 twee leden van de 'chapter' Groningen met geweld uit de club zijn gezet. Eén van de slachtoffers was een destijds 47-jarige eigenaar van een wiet-service. Hij noemde zichzelf ook wel de 'wietkoning van Beijum'.

Volgens advocaat David Nieuwenhuis blijkt uit niets dat zijn cliënt betrokken is geweest bij de mishandeling en afpersing van de slachtoffers. Ook niet op de achtergrond. 'De verklaringen in het dossier zijn onbetrouwbaar en vliegen alle kanten op.'

Verhoren gemanipuleerd

Bovendien is Nieuwenhuis van mening dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Hij spreekt van 'onherstelbaar vormverzuim'. De politie zou de verhoren hebben gemanipuleerd door cruciale opmerkingen van het slachtoffer weg te laten, of anders te verwoorden.



De vergelijking met een woningoverval gaat mank; daar begeven de slachtoffers zich doorgaans niet in het criminele circuit David Nieuwenhuis - Advocaat Adino D.

Geen recht op vervolging

Daarmee heeft het Openbaar Ministerie het recht op vervolging verspeeld, zo vinden Nieuwenhuis en zijn collega-advocaten in deze zaak. Het fundamentele recht op een eerlijk proces wordt door justitie niet serieus genomen. Mocht de rechtbank de kritiek terzijde schuiven, dan noemt Nieuwenhuis een celstraf van acht jaar 'volstrekt buitenproportioneel'.

Geen woningoverval

'Het Openbaar Ministerie vergelijkt de zaak met een woningoverval. Maar die vergelijking gaat mank', vervolgt Nieuwenhuis. 'Bij een woningoverval begeven de slachtoffers zich doorgaans niet in het criminele circuit. In dit geval begaf het slachtoffer zich willens en wetens in een wereld waar andere regels gelden.'

[Advocaat No Surrender-verdachte:Zaken worden groter gemaakt om het publiek en de rechterlijke macht te beïnvloeden. Met uiteindelijk als doel: een verbod op motorclubs]

Strafkorting

Volgens de advocaat van Adino D. is er bovendien sprake van een overschrijding van de redelijke termijn. 'Als de politie en het OM zich aan de geldende regels hadden gehouden, dan had de zaak al veel eerder inhoudelijk behandeld kunnen worden.' Hij pleit voor een stafkorting van vijf procent.

Het6ze tegen motorclubs

Volgens één van de andere advocaten wordt er al een jaar of tien een hetze gevoerd tegen motorclubs als No Surrender. 'Een simpele mishandeling is plotseling niet zo simpel meer. Zaken worden groter gemaakt om zo het publiek en de rechterlijke macht te beïnvloeden. Met uiteindelijk als doel: een verbod op motorclubs.'

OM: geen manipulatie

Het Openbaar Ministerie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, maar van manipulatie is geen sprake van geweest. 'De aangever is op geen enkele wijze beïnvloed en er is geen informatie achtergehouden', aldus officier van justitie Martijn Kappeyne van de Coppello.

De rechtbank doet op 23 april uitspraak.

