Nieuwe single Roelof van der Velde: 'Zo'n scheiding is de blues, dat doet zeer'

De nieuwe single gaat over een pijnlijke scheiding, niet van Van der Velde zelf. 'Ik was eens getuige van een echtelijke ruzie, waarbij de echtelieden besloten om uit elkaar te gaan. De één die ging en de ander bleef achter', vertelt de zanger in audiostudio De Fabriek in Veendam.

Blues is niks voor mij

Voor de 56-jarige zanger-muzikant is Onvermaaidlek een nieuwe stap in zijn muzikale carrière. 'Ik heb altijd geroepen: blues is niks voor mij, het is een beetje langzaam, beetje triest en dat hoort niet bij mij.'

'Maar dit lied is echt een driekwartsmaat met een bluesthema', gaat hij verder. 'Zo'n lied over een scheiding, dát is blues, dat doet zeer en gaat in het hart zitten. Dus toen dacht ik: dan moet ik nu maar blues gaan maken.'

Tien jaar in het Gronings

Van der Velde maakt al sinds zijn jeugd muziek. Hij begon in Engelstalige bands, maar tien jaar geleden ging het roer om. 'Ik vond dat ik wel verhalen had te vertellen', zegt hij over zijn switch naar het Gronings.

'Als je in het Gronings mensen toe staat te zingen, heb je direct contact. Het verhaal komt direct binnen. Dat is tof.'

Het CD-hoesje van Onvermaaidlijk.



Live in Café Martini

Onvermaaidlek nam Van der Velde op met drummer Dik Pomp en gitarist Rowdy Prins (beiden spelen ook in Melrose) en bassist Erik Drent (speelt onder meer ook in Los Cascos). De single werd opgenomen in De Fabriek in Veendam.



Komende zaterdag is Van der Velde te gast in het Radio Noord-programma Café Martini met Eric Bats.