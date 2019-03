Mountainbikeroute moet 'Durexbos' in ere herstellen

'Met een mountainbikeroute krijg je meer beweging in het bos. En het schrikt de mensen die daar voor seks komen hopelijk af', zegt Freddie Koerts van mountainbikegroep Roegbainder Trappers uit Pekela.

Het is een schitterend bos, maar het is net of het wordt gesponsord door Durex Freddie Koerts - Mountainbiker

'Durexbos'

Koerts liep afgelopen weekend met wat fietsliefhebbers door het bos. Hun mening was al vrij snel duidelijk: 'Het is een schitterend bos, maar het is net of het wordt gesponsord door Durex.'

Hij vervolgt: 'Maar het is niet alleen dat. Er liggen ook tissues en dat soort dingen. Dat hoort niet in zo'n bos thuis. Gewoon netjes recreëren, dat is veel mooier. Wij willen zelf ook mensen aanspreken op hun rommel als wij door het bos heen fietsen.'

Pijnpunt

Het bos is al jaren een pijnpunt. Voornamelijk homofiele mannen komen naar het bos voor seksuele handelingen. Daartegen hebben gemeenten en buurtbewoners al meerdere maatregelen getroffen

Staatsbosbeheer is positief

Een mountainbikeroute zorgt wellicht voor een positiever beeld van het bos. De Roegbainder Trappers, een groep van zo'n zeventig fietsers uit Pekela, hoopt dat de route er gaat komen. Aan Staatsbosbeheer zal het in elk geval niet liggen. Die is beheerder van de grond en laat weten positief tegenover de plannen te staan.

Natuur ontzien

De wens voor een mountainbikeroute in het bos speelt sinds vorig jaar september. Koerts: 'Eigenlijk was iedereen direct wel positief. De dichtstbijzijnde route ligt in Westerwolde, dus een route zo dicht in de buurt zou ideaal zijn.'

De mountainbikers willen met zo min mogelijk aanpassingen een ideale route van zo'n twintig kilometer realiseren.

'Wij gaan niet snoeien of eigen paden aanleggen. Er is een vossenburcht in het bos, ook daar blijven wij ver vandaan. Wij hoeven eigenlijk alleen bladeren weg te halen en dan hebben wij al een pad. De natuur wordt zo min mogelijk aangetast', zegt Koerts.

Plan maken

Hoe dat precies vorm gaat krijgen, wordt later bekend. Volgende week gaan de mountainbikers samen met Staatsbosbeheer door het bos om te kijken hoe de route precies zou moeten lopen.

