Verdachte van moord op Monique Roossien blijft vastzitten

Monique Roossien, die als prostituee in Amsterdam werkte, werd in 2003 doodgeslagen. (Foto: paranormaalblog.nl)

De 46-jarige Sjonny W., die onder meer wordt verdacht van moord op de Groningse prostituee Monique Roossien, blijft langer in voorlopige hechtenis. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam tijdens een zitting die niet inhoudelijk was.