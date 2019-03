Verdachte 'moord zonder lijk' is definitief niet gehoord in strafzaak

Kasem M. is definitief niet gehoord in het kader van zijn strafzaak. (Foto: TROS Vermist)

Kasem M., de man die ervan verdacht wordt dat hij begin 2010 zijn vrouw Ilham Benchelh om het leven bracht, is definitief niet gehoord in het kader van zijn strafzaak.

De 71-jarige verdachte heeft sinds half februari een laatste poging ondernomen om Marokko te verlaten, maar dat is niet gelukt. Dat meldt de rechtbank.

Het onderzoek naar M. werd dinsdag gesloten. Over twee weken volgt de uitspraak. Tegen M. eiste de officier van justitie twaalf jaar cel vanwege het ombrengen van de vrouw uit Siddeburen.

Vast in Marokko

M. bleek op het laatste moment niet aanwezig te zijn bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, omdat hij Marokko niet mocht verlaten, het land waar hij sinds een aantal jaren woont met zijn zoontje. Hij kreeg het kind samen met Benchelh.

M. werd op het vliegveld in Marokko tegengehouden, ondanks dat hij beschikt over een Nederlands paspoort. Hij had geen geldig visum om in Marokko te mogen verblijven.

Halverwege februari diende de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak, die draaide om de vraag of de man zijn vrouw had laten verdwijnen en had omgebracht. Zij verdween op een koude januarinacht in 2010 onder verdachte omstandigheden. De twee lagen op dat moment in scheiding.

Sporen

Van de vrouw is nooit meer iets vernomen. Wel zijn er volgens het Openbaar Ministerie sporen die wijzen op betrokkenheid van M. Zo was er een matras met bloedsporen, zat er bloed van Benchelh op het bed en hebben buren gehoord dat M. iets zwaars' door de tuin gesleept zou hebben op de bewuste avond.

Dominant type

M. is eerder in aanraking geweest met justitie. Tot 1975 had hij tbr (een voorloper van tbs) vanwege een bankoverval. M. heeft vijf dochters, die allemaal verklaren dat hun vader een agressieprobleem heeft en hen sloeg.

Buren omschrijven M. als een dominant type, dat zijn vrouw als zijn bezit zag. Een dag na haar verdwijning zou Benchelh een afspraak bij een echtscheidingsadvocaat hebben.

