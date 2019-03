Liefhebbers autocross roepen op tot actie bij gemeentehuis

De autocross in Winsum (Foto: RTV Noord)

Autocrossliefhebbers laten het er niet bij zetten en komen in actie. Ze willen graag dat de races in Winsum doorgaan. Die gaat niet door omdat er niet op tijd een vergunning afgegeven kan worden.

Volgens AutoSport Groningen komt het niet doorgaan van de wedstrijden door de gemeente Het Hogeland. Die zou de vereniging niet op tijd ingelicht hebben over de juiste procedures. De gemeente heeft eerder al laten weten dat de vereniging wél goed is geïnformeerd.

Demonstratie bij gemeentehuis

Als steun voor AutoSport Groningen roepen coureurs en liefhebbers van de sport nu anderen op om naar de raadsvergadering van de gemeente Het Hogeland te gaan aanstaande donderdagavond. Het plan is om rond 18:00 uur te verzamelen op de parkeerplaats voor het gemeentehuis, als soort van demonstratie en om een signaal af te geven aan de gemeente en provincie die de vergunning moet verstrekken.

'Er zijn nog maar weinig races in deze regio, er verdwijnen steeds meer autocrosswedstrijden. En ook verenigingen heffen zichzelf op omdat ze het niet meer kunnen bolwerken met alle regels die steeds strenger worden', zegt racefanaat Jacob Kuil.

Hij heeft de oproep geplaatst op Facebook en hoopt dat mensen er gehoor aan geven.

'Het is vijf voor twaalf'

Kuil en andere liefhebbers van de sport hopen dat de gemeente en de provincie toch iets kunnen regelen waardoor er wel een vergunning afgegeven kan worden. 'Het is vijf voor twaalf. Logisch dat er strenge regels zijn maar daar mag dit prachtige evenement niet de dupe van worden', zegt Kuil. Hij hoopt ook de gemeenteraad toe te kunnen spreken.

Ondanks dat de raadsvergadering van aanstaande donderdag over de begroting zal gaan, wordt er ook gesproken over de autocross in Winsum. De gemeente Het Hogeland laat weten dat er zich drie insprekers hebben gemeld.

